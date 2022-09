Opta: nessun centrocampista è stato coinvolto in più gol di Zielinski in Serie A

La statistica sancisce ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, la grande qualità del centrocampista polacco

Il centrocampista del Napoli, Ptior Zielinski, non sembra ancora essere riuscito a mostrare tutto il suo potenziale con la maglia azzurra, eppure in questo avvio di campionato ha già segnato un suo record, come segnala Opta

Nessun centrocampista è stato coinvolto in più reti di Piotr Zielinski in questa Serie A – quattro (una rete e tre assist), come Teun Koopmeiners. Fantasia.

4 – Nessun centrocampista è stato coinvolto in più reti di Piotr Zielinski in questa Serie A – quattro (una rete e tre assist), come Teun Koopmeiners. Fantasia.#LazioNapoli — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) September 3, 2022