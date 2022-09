Nazionali, è un’ecatombe: si fa male anche Maignan, problema al polpaccio sinistro

La Gazzetta: «Maignan farà ritorno a Milano già in giornata. Sarà gestito, il polpaccio è una parte molto delicata, specialmente per un portiere»

Una sosta per la Nations League che somiglia a un’ecatombe per i calciatori della Serie A e non solo. Dopo Theo Hernandez e Tonali (rientrato dal ritiro di Coverciano) il Milan deve fare i conti con l’infortunio di Mike Maignan. Il portierone francese è stato costretto alla sostituzione al 45′ della partita di ieri con la sua Nazionale. Problema al polpaccio sinistro. Salterà certamente la seconda partita della Francia contro la Danimarca, l’ha confermato Deschamps che al suo posto ha convocato Mandanda.

La Gazzetta aggiorna sulle condizioni del francese:

«il portiere rossonero ha sentito una fitta al polpaccio sinistro. In attesa di capire l’entità dell’infortunio con esami più approfonditi, che sosterrà questa mattina con lo staff medico della nazionale, il c.t. francese Deschamps lo ha sostituito con Mandanda. Mike farà ritorno a Milano già in giornata e verrà poi preso in carico dai medici del Milan. Un problema da gestire con molta attenzione, dal momento che il polpaccio è una parte molto delicata, specialmente per un portiere»