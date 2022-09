Il tecnico della Roma a Dazn: «Grande partita nostra, tante palle gol, tanto dominio e controllo contro una squadra che si è difesa molto bene»

Il tecnico della Roma José Mourinho, espulso in avvio di ripresa della gara contro l’Atalanta per la sua reazione furiosa, ha parlato ai microfoni di Dazn

Partita subito in salita con l’infortunio di Dybala...

«L’ho vista come la partita più facile da vincere questa stagione. Monza, Cremonese, qui all’Olimpico non abbiamo dominato per 90 minuti, oggi sempre. Si può parlare di Paulo, si può immaginare che avrebbe fatto un gol ma questa è immaginazione. Parliamo dell’oggettività: grande partita nostra, tante palle gol, tanto dominio e controllo contro una squadra che si è difesa molto bene. E’ una qualità, difendere benissimo e avere anche un po’ di fortuna nei momenti »

Cos’è successo quando è stato espulso?

«Niente di particolare con Chiffi o con Hateboer, loro sapevano perfettamente che la palla non si poteva mettere in gioco. Hanno buttato una palla per perdere tempo, volevo fermare questo loro obiettivo».

Tensione accumulata?

«C’era elettricità perchè la squadra giocava benissimo, questa partita si sentiva che la squadra aveva bisogno di continuità e di ritmo, era quello che volevo in questa situazione. Al di la di questo, emozioni assolutamente controllate, nessun tipo di problema, al di la di un rigore chiarissimo su Zaniolo nel primo tempo dove io ho chiesto a Chiffi di dirmi che non aveva fischiato perché il giocatore era rimasto in piedi ma lui non mi ha risposto obiettivamente, mi ha detto che c’è situazione situazione, c’è l’interpretazione, per me non c’è interpretazione, il giocatore cerca di dare continuità all’azione. Se bisogna fare i pagliacci io devo cambiare il mio discorso come allenatore»

Teme sanzioni?

«No, io sono solo entrato in campo e il regolamento di e che non si può entrare in campo, così mi ha espulso solo questo»