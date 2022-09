Roma-Atalanta 0-1, Mourinho entra in campo furioso con Chiffi e si fa espellere

Brutto incidente per il portiere dell’Atalanta Juan Musso, l’estremo difensore argentino è costretto ad uscire ed essere trasportato al Gemelli. Disordini sugli spalti nell’intervallo.

Finisce 0-1 all’Olimpico tra Roma e Atalanta, partita non felice per i giallorossi al di là del risultato, prima del fischio d’inizio si è fermato Dybala per un risentimento muscolare .

Al 7′ brutto incidente per il portiere dell’Atalanta Juan Musso che cade a terra dopo uno scontro aereo con il compagno di squadra Demiral. L’impatto è tra le due teste e la situazione di Musso appare subito la più seria, tant’è che l’estremo difensore argentino è costretto ad uscire ed essere trasportato al Gemelli .

Al 35esimo arriva il gol partita dell’Atalanta al primo tiro in porta con Scalvini che ha troppo spazio dal limite e con un piatto destro la mette all’angolino.

Sul finire del primo tempo grande occasione di Abrham per pareggiare, ma lanciato in porta, Tammy sbaglia tutto solo davanti a Sportiello! Il suo tocco finisce a lato.

Momenti concitati durante l’intervallo di Roma–Atalanta. Appena prima dell’inizio della ripresa, infatti si sono verificati alcuni disordini tra tra il settore ospiti in cui si trovano i tifosi nerazzurri e i distinti nord dell’Olimpico. Subito dopo le due tifoserie sono venute a contatto ma la situazione si è ristabilita grazie al pronto intervento della polizia, che ha separato le due fazioni.

Gli anni si scaldano in avvio di ripresa. Forte la reazione di José Mourinho, che non ha preso assolutamente bene la decisione di Chiffi di non fischiare il rigore per per una trattenuta di Okoli su Zaniolo. Lo Special One è uscito fuori dalla sua area tecnica urlando contro l’arbitro. Il motivo deriva anche dal fatto che l’esterno dell’Atalanta, Hateboer, era scattato subito in profondità per via della battuta veloce della punizione. Dal canto suo, il direttore di gara ha tirato fuori il rosso diretto nei confronti del mister. L’allenatore portoghese, dunque, salterà la partita a San Siro contro l’Inter in programma dopo la sosta nazionali.

Al 69esimo ancora un’occasione per i giallorossi che fanno la partita nel secondo tempo, ma senza trovare il gol. Pellegrini, liberato dal limite da Abraham, calcia troppo debole!

Ancora al 74esimo Belotti pesca Zaniolo in area, il 22 prova il sinistro ma la palla esce.

I giallorossi non smettono di crederci e all’ 87esimo ci provano con un numero di Zaniolo, Celik pesca Shomurodov in area ma di testa l’uzbeko manda fuori.

Ultima occasione sul finire della gara con Zalewski che lancia Shomurodov in porta, che invece di tirare cerca l’assist per Belotti e Hateboer in scivolata salva tutto