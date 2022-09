Domenichini: «Vittoria sofferta, ma i ragazzi se la meritano»

In conferenza: «Dove può arrivare questo Napoli? deve lavorare per ottenere il massimo. Ci sono molti nuovi, non lo so dove si possa inserire»

Il vice allenatore del Napoli, Marco Domenichini, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza dopo la vittoria contro il Milan

Un po’ di stanchezza nel primo tempo?

«La stanchezza può incidere però penso he sia inutile trincerarsi dietro la stanchezza, il mister ha scelto questi giocatori perché pensava fossero quelli migliori per affrontare questa gara»

Un esame di laurea

«È stato un successo importante anche se abbiamo sofferto soprattuto nel secondo tempo abbiamo sbagliato qualcosa. Anche nei primi venti minuti del primo tempo, poi abbiamo preso in mano la situazione e si riusciva ad andare sugli esterni dove loro non erano fortissimi. La squadra ha sofferto però ha dimostrato carattere e unione. Se lo meritano questi giocatori»

Pioli dice che la sconfitta del Milan è immeritata

«Un pareggio forse poteva pure starci. I risultati vanno molto sugli episodi, Noi abbiamo dimostrato carattere e voglia e quindi ci prendiamo questa vittoria e siamo contenti, certamente ci saranno delle cose dove si deve migliorare ma siamo stati bravi stasera»

Partita sofferta

«Avevamo di fronte una squadra forte, importante, è giusto anche in Abbiamo dimostrato

Come sta Politano?

«Penso sia una botta, ora bisogna parlare col dottore. Penso che possa andare in nazionale, anche perchè se lo merita. In queste ultime gare ha dimostrato di essere in palla»

Dove può arrivare questo Napoli?

«Il Napoli deve lavorare per ottenere il massimo. Ci sono molti nuovi, non lo so dove si possa inserire. Ci sono ragazzi giovani, lavoraremo per raggiungere il massimo»