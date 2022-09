La Sueddeutsche: in Europa la paura del Bayern si è ristretta come un paio di pantaloni lavati in acqua calda

La squadra di Nagelsmann, che in settimana affronterà l’Inter, viene da due pareggi in Bundesliga, è terza in classifica. Non fa più paura

In Europa il Bayern Monaco non fa più paura, scrive la Sueddeutsche. Dopo quella con il Borussia Mönchengladbach, anche la partita contro l’Union Berlin (1-1) dimostra che il Bayern può essere affrontato. A pochi giorni dall’inizio della Champions League.

“Sabato sera, ancora una volta, il Bayern non ha vinto contro una squadra che è stata spinta sott’acqua per quasi 90 minuti dal pressing e tuttavia si è sentita a suo agio come un pesce nell’acqua”.

Alla vigilia Nagelsmann aveva dichiarato che la trasferta a Berlino sarebbe stata una prova generale per quella con l’Inter perché tra gli approcci tattici delle due squadre c’erano parallelismi.

Dopo il match, a Nagelsmann è stato chiesto da un giornalista se dipendesse da una “mancanza di creatività” e lui quasi si è offeso, ed ha risposto: “Uff!!! Affermazione audace”. Per poi tirare fuori statistiche che avrebbero dovuto confortare chi lo ascoltava.

Il Bayern arriva all’appuntamento con la Champions terzo in classifica. La Sueddeutsche scrive:

“ciò ha fatto sì che le persone si svegliassero e se ne accorgessero, oltre i confini tedeschi. Perché lì il Bayern era stato dipinto, qualche settimana fa, come una bestia insaziabile grazie ai molti acquisti costosi”.

Invece, adesso, improvvisamente, dando una scorsa ai giornali, si capisce

“che la paura nel continente si è contratta come un paio di pantaloni lavati troppo caldi”.

Il quotidiano tedesco cita giornale per giornale: in Spagna, Paese del Barcellona, il Mundo Deportivo ha titolato “Un altro inconveniente”. In Italia, la Gazzetta dello Sport ha parlato di nuovo rallentamento per il Bayern.

“Che è stata probabilmente la migliore notizia del fine settimana dal punto di vista dell’Inter e la peggiore dal punto di vista del Bayern”.

Nagelsmann non ha saputo dare una spiegazione di quanto accaduto. Ha detto:

“In alcune situazioni non eravamo svegli al 100%, il livello di energia non era nel complesso così alto come nelle ultime settimane. Perché? Non lo so. A volte è così”.