Inzaghi: «Le sostituzioni? Eravamo in difficoltà, erano ammoniti, ho avuto paura di rimanere in dieci»

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la sconfitta con l’Udinese, la terza in campionato.

Qual è stata la maggiore difficoltà che ha visto?

«Che l’Udinese ha avuto più cattiveria e determinazione e ha meritato di vincere la partita . Una sconfitta che fa male, io sono il primo responsabile , non va bene, siamo l’Inter dobbiamo fare molto di più a partire da me, bisogna essere bravi adesso ad analizzare la sconfitta».

Perché i cambi alla mezzora?

«Perché erano ammoniti, l’Udinese arrivava cattiva sulle seconde palle, eravamo in difficoltà avevo paura di rimanere con un uomo in meno, hanno pagato loro ma in quel momento tutta l’Inter stava facendo male. La reazione di Bastoni? Comprensibile: voleva rimanere in campo. Ma si devono fare delle scelte, in quel momento volevo sistemare la squadra, non abbiamo cambiato modulo, abbiamo messo due elementi molto competitivi che poi hanno fatto la loro gara».