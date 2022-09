Ihattaren, l’Ajax: «Siamo tutti preoccupati per Mohamed. Certe cose vanno oltre il calcio»

Il Daily Mail riporta le dichiarazioni del direttore tecnico dei lancieri. Quest’anno il calciatore (in prestito dalla Juve) non ha fatto un minuto. Ieri mattina è andata a fuoco la sua Porsche Panamera

Pochi giorni dopo esser convolato a nozze con una star di Tik Tok, il centrocampista della Juventus (in prestito all’Ajax) Mohamed Ihattaren è tornato nell’occhio del ciclone, ancora una volta per notizie extra-campo, visto che in campo, in questa stagione, ancora non ha messo piede. La sua Porsche Panamera top di gamma del valore di 113.000 euro è andata infatti a fuoco nelle strade di Utrecht. La scoperta nelle prime ore di martedì, ieri. La polizia sta indagando e pare che – anche a causa della sua relazione sentimentale – il calciatore ex Samp sia stato preso di mira da alcuni gruppi criminali.

Non è la prima volta che vengono sottolineati alcuni legami pericolosi di Ihattaren. Già a luglio erano emersi problemi con la Mocro Maffia, sempre da far risalire – così recitano le cronache – ai rapporti con una donna. All’epoca, il centrocampista dell’Ajax si mostrò sprezzante verso queste indiscrezioni. «A volte posso solo ridere dei media», scrisse su Instagram, aggiungendo due emoji irridenti. Stavolta, dopo quanto è successo alla sua auto, ha scritto che «la gelosia è nell’aria» e che «fortunatamente, si tratta di pezzi è facilmente sostituibili».

L’Ajax è preoccupato per la situazione del ragazzo. Il Daily Mail riporta le dichiarazioni del direttore tecnico dei lancieri.

«Lasciatemi essere chiaro: siamo tutti preoccupati per Mohamed. Siamo una squadra di calcio, ma alcune cose vanno oltre il calcio. Siamo in contatto diretto col ragazzo, siamo impegnati con lui. Speriamo che le cose tornino presto alla normalità. Speriamo che torni presto a disposizione».