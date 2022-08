Ihattaren, il de Telegraaf scrive che ha stretti legami con la Mocro Maffia. L’Ajax può risolvere il contratto

Si tratta di una banda criminale marocchina attiva in Belgio e Olanda. L’Ajax l’ha già messo fuori rosa, può rispedirlo alla Juventus

Ihattaren è in qualche modo legato alla Mocro Maffia, una banda criminale marocchina, attiva principalmente in Olanda e in Belgio. Lo scrive il de Telegraaf specificando che questo non significa che commetta lui stesso atti criminosi. Certo, però, si muove su un confine piuttosto sottile. In particolare, si riporta che Ihattaren avrebbe anche più volte visitato in carcere una persona, la stessa che avrebbe addirittura utilizzato un’auto di proprietà del calciatore (poi bruciata) per recarsi ad un processo per reati di omicidio o tentato omicidio.

La storia dell’ex talento della Sampdoria, di proprietà della Juventus, è assai intricata. Non si presentava agli allenamenti a Genova esattamente come ha fatto con l’Ajax, che ora – dopo averlo messo fuori rosa – sta pensando seriamente di rescindergli il contratto e rispedirlo a Torino.