Ancora guai per Ihattaren: la sua auto va in fiamme ad Utrecht, si pensa ad un incendio doloso

Su As. La Porsche Panamera è stata trovata in fiamme questa mattina. La scorsa settimana fu incendiata l’auto del fratello

Mo Ihattaren finisce nuovamente nelle cronache per l’incendio della sua auto nelle strade di Utrecht. Il fatto è riportato da As.

Intorno alle 3 del mattino, la polizia ha trovato un’auto in fiamme a Bernadottelaan, sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco a spegnere le fiamme.

“Secondo un portavoce, la polizia sta controllando le telecamere di sicurezza del distretto di Kanaleneiland”.

“Non si sa ancora cosa abbia causato l’incendio della BMW Serie 3 del fratello di Mo, Yassir Ihattaren, la settimana precedente, ma ci sono chiari sospetti che possa essere la stessa cosa. Le indagini sono ancora in corso per il primo incendio. Già in estate si è appreso che il calciatore dell’Ajax aveva nel suo entourage persone con precedenti penali che avrebbero potuto molestare lui e la sua famiglia”.