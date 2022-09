Guardian: Salah non è il giocatore di un anno fa e il Liverpool non è la squadra di un anno fa

Il quotidiano parla della prossima avversaria del Napoli in Champions. Forse la formazione di Klopp ha accusato il colpo dopo la sconfitta nella finale contro il Real Madrid

Il Guardian scrive oggi del Liverpool, prossimo avversario del Napoli in Champions, atteso al M Maradona mercoledì. E sottolinea come la formazione di Klopp in questo avvio di stagione sia molto al di sotto delle aspettative. Sotto accusa in primo luogo Salah, reo di non aver inciso più di tanto con i suoi gol dopo quello messo a segno con il Chelsea il 2 gennaio scorso

Non è solo Salah. Il Liverpool nel suo insieme è stato al di sotto del livelloabituale. Nessuno tra Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson e Fabinho si è mai avvicinato al meglio. Van Dijk in particolare, un giocatore che per un po’ era sembrato quasi invincibile, impossibile da dribblare, sembra non essersi ripreso dall’inseguimento di Aleksandar Mitrovic nel primo sabato di stagione, e avrebbe potuto facilmente essere espulso contro l’Everton per il suo fallo su Amadou Onana.

Secondo il quotidiano inglese questo potrebbe essere il peggior avvio di stagione per la formazione da quando Klopp è in panchina, ma bisogna anche analizzare i dati e il Liverpool ha perso solo una volta fino ad ora

Se questa è una crisi, è il tipo di crisi che la maggior parte dei club si sognerebbe.

Il quotidiano prova a cercare le cause della sbandata del Liverpool che potrebbero essere nella finale di Champions persa contro il Real Madrid

La parata celebrativa dopo la sconfitta nella finale di Champions League è sembrata un tentativo consapevole di troncare il senso di delusione, per ricordare a tutti quanto sia stata straordinaria la scorsa stagione, anche se si è conclusa solo con le due coppe nazionali, ma forse non è bastato . Può darsi che la stanchezza – emotiva quanto fisica o mentale, anche se dopo sette anni di Klopp, potrebbe esserci anche un po’ di quella – abbia appena offuscato

La conclusione è una sola

Salah, in questo momento, non è il giocatore di un anno fa e il Liverpool non è la squadra di un anno fa.