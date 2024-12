«Giochiamo tante partite e lui ha bisogno di minutaggio. Ma se non giochi da cinque o sei mesi, è difficile per un allenatore schierarti». L’ex Juventus è reduce da diversi infortuni.

Il tecnico del Liverpool Arne Slot ha parlato recentemente di Federico Chiesa, arrivato ai Reds quest’estate. L’esterno ex Juventus ha trovato finora pochissimo minutaggio in campo, complici degli infortuni. Ma negli scorsi giorni si è reso protagonista con un gol in una partita giocata con l’Under 21, dove di solito milita anche chi deve recuperare forma fisica.

Slot: «Non so cosa aspettarmi da Chiesa, mi è difficile quindi dargli tanto minutaggio al momento»

Ecco quanto dichiarato dall’allenatore:

«Ciò che rende le cose difficili è che giochiamo tante partite. Quello di cui Chiesa ha bisogno è minutaggio. Se non giochi da cinque o sei mesi, a volte è difficile per un allenatore darti tanti minuti nelle gambe, perché non sai cosa aspettarsi».

Arne Slot sta facendo un lavoro più che soddisfacente al Liverpool. I Reds sono al vertice in Premier League e stanno disputando anche un’ottima Champions. Tra i tanti temi affrontati in Conferenza pre-Lipsia, l’allenatore ha parlato di Federico Chiesa che sta stentando non poco. Ha saltato la preparazione e ha giocato appena 78 minuti. Ieri il tecnico ne ha parlato in conferenza stampa.

«Federico ha saltato l’intera preparazione pre-campionato e poi è entrato in un campionato dove l’intensità potrebbe essere più alta rispetto alla Serie A. Questo rende difficile per lui fare il passo necessario per raggiungere i livelli di intensità del resto della squadra. È difficile dire quando tornerà, ma deve essere una grande delusione per lui che sia continuamente costretto a entrare e uscire dalle sessioni di allenamento. Mi dispiace per lui, ma ha firmato un contratto a lungo termine, quindi vedremo cosa ci porterà in futuro. Al momento, purtroppo per lui, non è disponibile.»

ilnapolista © riproduzione riservata