Il Napoli ha un unico blocco difensivo, Kvara e Politano sono diventati “centrocampisti” (CorSport)

I due attaccanti fanno da pendoli su entrambe le fasce. Rispetto ai pericoli corsi, la squadra di Conte ha evitato che azioni insidiose si convertissero in gol.

I troppi gol subiti lo scorso anno dal Napoli hanno acceso una lampadina nella mente di Antonio Conte, che alla sua presentazione disse già che la squadra doveva necessariamente migliorare in difesa. E ad oggi i risultati si vedono.

Napoli sul podio d’Europa per il minor numero di gol subiti

Scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport:

La difesa del Napoli è solida, regge e ha subito due gol in meno rispetto a quelli che avrebbe potuto rimediare leggendo i dati. Le reti incassate sono appena dieci, la miglior difesa della Serie A con Fiorentina e Juventus ma anche sul podio in Europa nei top cinque campionati (10 sono anche i gol al passivo del Bayern, ma dopo tredici giornate). Rispetto ai pericoli corsi, alle opportunità costruite dalle rivali, la squadra di Conte ha saputo reagire, ha retto l’urto e ha evitato che le probabilità di un’azione insidiosa si convertissero effettivamente in gol. Politano e Kvara fanno anche il lavoro sporco coi centrocampisti.

Per il Napoli una delle chiavi è stata sicuramente l’acquisto di Alessandro Buongiorno:

L’ex difensore del Torino ha impiegato pochi minuti per imporsi. Già col Bologna, all’esordio, a fine agosto, mostrò una personalità e una padronanza del ruolo notevoli. Ma è tornato ai suoi livelli anche Rrahmani, prezioso alleato di Buongiorno, così come Di Lorenzo, riallineatosi alla versione scudetto. La vera sorpresa è stata Olivera, soldatino di Conte, titolare inamovibile della corsia mancina e in nazionale con Bielsa anche centrale. Si notano i suoi progressi. Un difensore aggiunto con la solita generosità per corsa e spinta oltre la metà campo. Ma il Napoli è un unico blocco, si muove insieme, gli attaccanti sono i primi a difendere, Politano e Kvaratskhelia sono pendoli che percorrono chilometri sulla fascia.

