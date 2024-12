Italia, le probabili sfidanti per le qualificazioni ai Mondiali 2026 (in attesa della Nations League)

Gli Azzurri, infatti, essendo ancora in lizza in Nations, verranno sorteggiati in abbinamento con la Germania e dovranno attendere marzo per conoscere il loro girone.

Oggi alle 12 il sorteggio per le qualificazioni ai Mondiali 2026 in cui l’Italia è in prima fascia. Su 48 nazionali che parteciperanno al torneo, 16 saranno europee.

Ma l’Italia non conoscerà oggi le avversarie dei gironi, poiché la nazionale di Luciano Spalletti è ancora in lizza in Nations League; verrà quindi sorteggiata in abbinamento con la Germania e dovrà attendere la sfida di marzo contro i tedeschi. Le quattro squadre che passeranno alla Final Four della Nations dovranno poi automaticamente finire in uno dei gironi formato da 4 nazionali.

Ricordiamo che la squadra vincente di ogni tabellone approderà alla fase finale di qualificazione, mentre per la seconda ci saranno i play-off.

Italia, le probabili squadre del girone: dalla Norvegia di Haaland, alla Scozia di McTominay e Gilmour

La Nazionale del ct Spalletti potrebbe ritrovarsi con la Norvegia, dove milita il centravanti del Manchester City Erling Haaland, ma anche con l’Ucraina, affrontata recentemente nelle qualificazioni agli europei e che si è dimostrata una squadra insidiosa. In seconda fascia sono presenti anche la Turchia del ct Montella, con le sue stelline Arda Guler e Kenan Yildiz, o la Svezia del bomber Gyokeres.

Per quanto riguarda la terza fascia, potrebbero essere insidiose la Scozia di McTominay e Gilmour, la Macedonia del Nord, che ha eliminato l’Italia nella corsa ai Mondiali in Qatar, o la Georgia di Kvaratskhelia.

Le squadre divise in fasce per le qualificazioni ai Mondiali 2026

Di seguito, tutte le squadre europee divise nelle loro fasce di appartenenza:

Prima fascia: Spagna, Olanda, Francia, Croazia, Portogallo, Danimarca, Italia, Germania, Inghilterra, Belgio, Svizzera, Austria.

Seconda fascia: Ucraina, Svezia, Turchia, Galles, Ungheria, Serbia, Polonia, Romania, Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Norvegia.

Terza fascia: Scozia, Slovenia, Irlanda, Albania, Macedonia, Georgia, Finlandia, Islanda, Irlanda del Nord, Montenegro, Bosnia, Israele.

Quarta fascia: Bulgaria, Lussemburgo, Bielorussia, Kosovo, Armenia, Kazakistan, Azerbaigian, Estonia, Cipro, Isole Faroe, Lettonia, Lituania.

Quinta fascia: Moldavia, Malta, Andorra, Gibilterra, Liechtenstein, San Marino.

