Fonseca si è sfogato per provocare una reazione, spera di risollevare Theo come ha fatto con Leao

Gazzetta: ha chiesto al francese di pensare solo al Milan. La vittoria sofferta contro la Stella Rossa non gli è andata giù. Poi ha dichiarato: «Ho fiducia in loro, vanno sostenuti».

Nonostante la vittoria (sofferta) in Champions contro la Stella Rossa, al Milan non si respira un’aria serena, complici anche deludenti risultati in campionato. E ieri mattina c’è stato un colloquio tra il tecnico Paulo Fonseca e Theo Hernandez, uno dei “senatori” della squadra.

Lo sfogo di Fonseca: il Milan non sta rendendo come dovrebbe

La Gazzetta dello Sport riporta:

Al Milan e a Paulo Fonseca serve il miglior Theo Hernandez. Lo sfogo del tecnico di mercoledì notte, dopo la vittoria contro la Stella Rossa, aveva nel mirino l’atteggiamento della squadra, ma anche il rendimento di alcuni singoli. Uno di questi è il terzino francese, con il quale ieri a Milanello l’allenatore ha avuto un colloquio individuale: l’obiettivo era spiegargli gli errori commessi e invitarlo a reagire, concentrandosi solo sul Milan. Oggi il portoghese avrà nuovi faccia a faccia, probabilmente con Calabria, Tomori e gli altri giocatori che, secondo lui, stanno rendendo al di sotto del loro standard. Con Leao si è comportato allo stesso modo e lo ha tirato di nuovo a lucido. A Theo, Fonseca ha fatto vedere al video gli sbagli commessi in fase difensiva. Che non sono i primi in quest’ultimo periodo. Gli ha chiesto una reazione, di isolarsi da tutto e di pensare solo al campo.

Al di là dell’arrabbiatura con i singoli, il malessere di Fonseca è anche per come la squadra nel complesso ha approcciato la gara contro la Stella Rossa, avversaria inferiore che doveva essere piegata più facilmente. Lo ha deluso parecchio, dopo giorni di avvertimenti e lavoro sul campo, constatare gli errori commessi soprattutto nella ripresa quando il Milan ha rischiato di non vincere. Chi pensa che si sia fatto trasportare dal nervosismo mercoledì e che abbia detto cose che non voleva è fuori strada: quei concetti li voleva ribadire pubblicamente per provocare una reazione. Perché sa bene che il Milan finora in campionato ha avuto un rendimento peggiore rispetto alla scorsa stagione e sta cercando il modo di svoltare. Alla festa del settore giovanile ha dichiarato: «Cosa dico alla squadra se gioca bene e perde? Che non sono soddisfatto del risultato, ma che ho fiducia. I ragazzi vanno sostenuti».

