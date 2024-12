James Rodriguez: «Il calcio di oggi è monotono, io voglio far divertire i tifosi. Ancelotti è stato come un padre»

A Marca: «Mi ha fatto giocare al Real nonostante fossi molto giovane. La Colombia può arrivare in finale ai Mondiali. Futuro? Mi vedo come presidente di un club».

Dopo un’ottima Copa America con la Colombia, James Rodriguez ora milita al Rayo Vallecano, squadra di Madrid, anche se non sta trovando molto spazio. La sua intervista a Marca.

James Rodriguez: «Il calcio oggi è monotono, Ancelotti è stato come un padre»

Hai intenzione di rimanere e vivere a Madrid quando ti ritirerai?

«Ovviamente, mi piace molto vivere in Colombia, ma mi piace anche vivere a Madrid».

Come ti hanno accolto i tifosi del Rayo?

«Le persone sono molto gentili e questa esperienza in questi tre mesi è stata buona. Certo, voglio giocare di più, ma queste non sono più le mie decisioni. Sono decisioni che non prendo, sono cose che non posso controllare. Il mio scopo è allenarmi bene, stare bene fisicamente ogni giorno, come sto ora e come ho dimostrato nelle partite con la Colombia».

Sei stato l’Mvp della Copa America. Questa assenza di minuti dal campo non è normale…

«Sì, ma come tutto nel calcio, sono gusti e forse ci sono allenatori che giocano in un modo e non mi adatto al loro schema. E questo è assolutamente rispettabile. Ho quasi 34 anni, so cosa fare in campo, dove crearmi spazi. Tutto è più facile per me in nazionale perché ho accanto calciatori che giocano molto bene, che vogliono giocare bene come me. La Colombia ha un bel calcio e mi considerano importante».

Hai già la Coppa del Mondo 2026 nella tua testa?

«Ovviamente, sì. C’è ancora tanto tempo, ma penso che la Colombia possa andare lontano e se riusciamo a mettere tutti i giocatori a posto, penso che possiamo, perché no, raggiungere una finale. Al momento siamo tra le prime tre al mondo delle squadre che giocano meglio e abbiamo battuto tutte le grandi: Germania, Brasile, Argentina, Uruguay, Spagna… Ci piace giocare contro le big».

Da 0 a 10, quanto sei stato felice al Real Madrid?

James Rodriguez: «10. Quando sono tornato in città, la gente mi ricordava con affetto. Ciò significa che ho fatto le cose per bene. Mi hanno fatto sentire a casa. Sono stato in grado di vincere titoli e penso di aver fatto molto bene. Ho fatto numeri straordinari. Forse sarei potuto rimanere un anno o due in più. Ma a quel tempo, a causa delle circostanze, non hanno permesso che restassi».

E con Ancelotti che rapporto hai?

James Rodriguez: «È sempre stata una persona che mi ha aiutato molto. Quando sono arrivato a Madrid ero giovane, ho pensato che non avrei giocato molto, che avrei dovuto aspettare più a lungo, ma con il suo aiuto è stato molto più facile perché è stato lui a farmi giocare. Ero con lui al Bayern, all’Everton. Penso che, insieme a José Pekerman (il suo allenatore in Colombia), siano stati come i miei genitori nel calcio. Carletto ti tratta come un padre. Ha una grande gestione dello spogliatoio. Gestisce i suoi giocatori molto bene, li tratta bene e ottiene il 100% da loro».

Come immagina il tuo futuro ora?

«Sono una persona che vive giorno per giorno, non sono una persona che parla molto del futuro. Voglio continuare ad allenarmi giorno dopo giorno per poter giocare di più. Futuro da allenatore? Non so se mi piacerebbe. Per ora no, mi piacerebbe più fare qualcosa nella dirigenza, tipo essere un presidente».

Sei il miglior rappresentante della Colombia. Non hai paura di tanta popolarità?

«Penso che sia per quello che ho fatto nel calcio. Forse ho un gioco che a molte persone potrebbe piacere, e forse ad altre persone potrebbe non piacere. Ora il calcio è molto monotono, nessuno fa le cose in modo diverso, ora tutti vogliono correre molto, vogliono vincere le partite correndo e il calcio è diverso. Quindi gioco per tutte quelle persone che vogliono guardare il buon calcio e cerco di fare cose diverse da quelle che fanno gli altri. Voglio divertire la gente».

