Gazzetta: scusi Allegri, com’è che i giocatori nella sua Juventus diventano tutti brocchi?

Le responsabilità? Qui, ci scusi Allegri, sì che viene da ridere. Un rompicapo. Intanto non c’è gioco: Paredes eDiMaria sono i primi responsabili in campo, ma qualcosa deve pur significare se, da Bremer a Locatelli, da Vlahovic a Di Maria, tutti i big, o presunti tali, una volta alla Juve improvvisamente perdono un paio di categorie.Tutti scarsi? Tutte illusioni d’estate? No, non è possibile. Tutti allo sbando, questo sì, lasciati nel nulla di un gioco che – Allegri dovrebbe averlo capito – non sboccia dal nulla giocatori non ce la fanno a improvvisare: questi giocatori hanno bisogno, se non di una sceneggiatura, di un soggetto da interpretare. Serve un lavoro tattico ma anche psicologico. Ieri invece un altro 4-3-3 incolore.