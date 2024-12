Fondi Uefa per compensare i tagli allo stipendio di Messi durante il Covid? Le chat tra Rubiales e Ceferin

Scoop di The Objective. Le conversazioni testimoniano i tentativi di “dirottare” fondi della Uefa. Coinvolto anche Piqué

Le accuse di corruzione interne alla Federcalcio spagnola non hanno fine. The Objective è entrato in possesso di una serie di conversazioni tra Rubiales, ex presidente Federcalcio spagnola, Pique, Ceferin e Messi in cui parlano di utilizzare fondi Uefa per compensare le perdite salariali durante il periodo Covid.

“Questi documenti rivelano tentativi di “dirottare” fondi dalla Uefa verso alcuni giocatori per compensare la perdita salariale subita a causa della pandemia di Covid-19“.

La trattativa Ceferin-Rubiales

Il periodico spagnolo racconta:

La prima conversazione risale al 2 aprile 2020. Dopo un primo contatto, Pique chiama Rubiales. In quella conversazione telefonica Piqué, con l’autorizzazione di Messi, esprime a Rubiales la preoccupazione del giocatore argentino per la significativa riduzione del suo stipendio a causa della pandemia. Pochi giorni prima, il Barcellona aveva proposto una riduzione salariale fino al 70% per la squadra.

Un’ora dopo aver parlato con Piqué, Rubiales contatta il presidente Uefa su WhatsApp. Nel messaggio, Rubiales fa da intermediario e trasmette a Ceferin la preoccupazione di Messi. Rubiales solleva la possibilità di “utilizzare i fondi Uefa” per compensare le perdite dei giocatori, ma entrambi sono consapevoli che, se la cosa diventasse pubblica, ciò potrebbe incidere negativamente sui calciatori che cercheranno di beneficiare di questo accordo. Per questo Rubiales sottolinea la preoccupazione di Leo Messi di mantenere la “riservatezza” della trattativa.

«Loro (riferendosi a Piqué e Messi) mi hanno detto chiaramente che nessuno deve scoprire che stiamo parlando dei nostri soldi perché, se la gente lo scopre, ci uccide. Ti invio questo audio con un messaggio di Leo Messi. Non è la mia voce, ma un suo messaggio». Il presidente dell’Uefa lo tranquillizza e gli assicura che “nemmeno il suo cane lo scoprirà”.

Rubiales suggerisce a Ceferin l’utilità dell’ “alleanza” di Messi. «Dico che per noi è importante avere Messi e gli altri con noi. Senza doverci mettere noi i soldi», dice.

Rubiales comunica il successo dell’operazione a Pique e Messi

Rubiales contattata subito dopo Pique e Messi. “In questa conversazione, secondo fonti consultate, si è discusso della proposta che l’ex presidente della Rfef ha dovuto presentare a Ceferin per risarcire alcuni calciatori professionisti“.

L’ex presidente Rfef pressa Ceferin. “Chiede se ha preso in considerazione la proposta e suggerisce che, se la realizzasse, «dovrebbe dirlo a Leo Messi al momento giusto». Rubiales sottolinea il timore dell’argentino che la trattativa diventi pubblica, rivelando che «ha paura che qualcuno sappia che ci occupiamo degli ingaggi dei big»“.

La proposta di Rubiales a Ceferin

La questione quindi diventa come rendere concreto questo indennizzo. “Il 6 aprile Rubiales invia a Ceferin la sua proposta economica, in cui propone che il 4% dei diritti di trasmissione di tutte le partite della Uefa, precedentemente distribuiti in modo specifico tra le federazioni nazionali, venga ristrutturato per destinare il 50% a compensare i giocatori i cui stipendi sono stati ridotti a causa del Covid-19“.

Alcune fonti giudiziarie hanno confermato a The Objective che “potrebbero esserci indizi di presunto traffico di influenze“.

