Manfredi e il terremoto: «Per gli esperti una scossa di magnitudo superiore a 5 è impossibile»

Il sindaco: “Ho sentito parlare di frane, esplosioni di bombole di gas, ho ascoltato cose incredibili. Basta panico”

“Gli studiosi ci dicono che una scossa di magnitudo superiore a 5 non è possibile”. Manfredi va in conferenza stampa e prova a mettere un argino al panico, dopo le scosse di terremoto nella notte. Il sindaco di Napoli dice che “dobbiamo in tutti i modi evitare che la normale paura, una paura assolutamente comprensibile, una preoccupazione concreta e reale, si trasformi in panico”.

“Ho sentito parlare di frane, esplosioni di bombole di gas, ho ascoltato cose incredibili. Dobbiamo dire tutto ai cittadini, ma che siano cose vere. Dobbiamo evitare le speculazioni di chi ci vuole danneggiare. Stiamo cercando di informare i cittadini, dobbiamo essere tutti in grado di evitare una comunicazione allarmistica, e fare in modo che si riesca a rafforzare questa convivenza con il bradisismo”, aggiunge Manfredi.

A seguito delle verifiche dei Vigili del fuoco dopo le scosse di ieri sera sono stati sgomberati in via precauzionale tre edifici nel comune di Pozzuoli. Molte le persone che questa notte hanno preferito dormire nelle tendopoli allestite dalla Protezione civile o in macchina. A Napoli ieri sera la terra è tornata a tremare: alle 20.10 una scossa di magnitudo 4.4: la più forte degli ultimi 40 anni. Attimi di tensione iniziati alle 19.51 con la prima scossa di magnitudo 3.5 con epicentro nella zona Campi Flegrei. L’ultima scossa alle ore 21.46 di magnitudo 3.9 e l’altra poco dopo, alle 21.55, di 3.1.

“Abbiamo 39 nuclei familiari sgomberati in via precauzionale per determinare la situazione delle rispettive abitazioni – ha reso noto il prefetto di Napoli Michele Di Bari incontrando questa mattina i giornalisti – Abbiamo molte squadre dei vigili del fuoco in via di potenziamento per le verifiche di alcune strutture, è importante che la popolazione abbia cognizione dell’esatta situazione delle rispettive abitazioni. Nella notte abbiamo disposto l’invio di 400 brandine per l’emergenza eventuale, che al momento non c’è se non in maniera molto sporadica perché molte persone che hanno preferito restare non hanno usufruito di questa attività che noi abbiamo predisposto nelle rispettive aree di accoglienza o di attesa, sia a Napoli, nona e decima Municipalità, sia a Bacoli, sia a Pozzuoli”.

ilnapolista © riproduzione riservata