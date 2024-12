Milan: Fonseca è il candidato di Moncada, non di Ibrahimovic (L’Equipe)

Il nuovo consigliere del club vede in Mark Van Bommel il candidato ideale per il Milan. Nel frattempo il portoghese prende tempo

Il Milan potrebbe puntare su Fonseca per la prossima stagione. Sull’allenatore portoghese però ci sono il Lille, che chiede il rinnovo di contratto, e il Marsiglia. Il tecnico sembra tentato dal corteggiamento del Milan, tuttavia la dirigenza rossonera non è tutta d’accordo. Ibrahimovic vorrebbe vedere sulla panchina rossonera Mark Van Bommel. Lo scrive l’Equipe.

Il Milan non lo lascia indifferente

Fonseca lunedì ha incontrato Olivier Létang, presidente del Lille, per fare il punto. Ma il tecnico portoghese non ha ancora preso una decisione per il futuro. Si è preso una settimana per decidere.

Per Fonseca “potrebbero spalancarsi le porte del campionato italiano. E gli approcci del Milan non lo lasciano indifferente, mentre quelli del Marsiglia appaiono oggi meno attraenti visto che non giocherà la Champions e l’instabilità interna del club marsigliese non sembra essere garanzia di successo nel medio termine. Fonseca è il candidato di Geoffrey Moncada, direttore tecnico, non quello di Zlatan Ibrahimovic, nuovo consigliere del club che vede in Mark Van Bommel il candidato ideale. Non è facile conoscere l’esito di questa lotta interna. Il vincitore di questo duello potrebbe determinare la continuazione della collaborazione tra Fonseca e il Lille”.

Il Milan cerca Fonseca che col Lille ha perso la Champions al 92esimo

Ieri si è svolta l’ultima giornata di Ligue 1, in cui il Lille ha perso la possibilità di qualificarsi direttamente alla Champions; il Nizza ha pareggiato 2-2 al 92esimo. Il tecnico Paulo Fonseca è in pole per diventare il nuovo allenatore del Milan, con i contatti tra dirigenza e entourage che stanno andando avanti da giorni.

Il Lille andrà a fare i preliminari di Champions. So Foot scrive:

Un finale deludente per una squadra che non dà la sensazione di imparare dai propri errori. Le stagioni si susseguono e sembrano tutte uguali per il club: tante speranze, poi sfortuna, e alla fine tutto crolla. La stagione 2023-2024 si conclude con un sapore amaro. Nelle competizioni nazionali e europee, i giocatori di Paulo Fonseca hanno toccato il cielo con un dito prima di crollare. In Ligue 1, nonostante un buon record di 17 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte in 34 giornate, spesso non sono riusciti a mantenere il vantaggio iniziale. Fonseca si aspettava fosse una partita difficile contro il Nizza, e lo scenario gli ha poi dato ragione, ma con rammarico. Se l’Atalanta dovesse vincere l’Europa League contro il Bayer Leverkusen, il Lille potrebbe non essere nemmeno testa di serie per le qualificazioni in Champions. La stagione solleva molte domande all’interno del club: Paulo Fonseca resterà?

ilnapolista © riproduzione riservata