Kroos non rinnova con il Real: si ritirerà dal calcio dopo gli Europei, a 34 anni (Sky De)

La prossima stagione non vedremo più i meravigliosi passaggi di Toni Kroos. Secondo Sky De, il centrocampista tedesco non rinnoverà il suo contratto con il Real Madrid e al termine degli Europei in Germania dirà addio al calcio giocato. A 34 anni, il tedesco quindi direbbe addio al calcio. Modric, 38 anni e mezzo, ha dato la sua disponibilità a rinnovare con la Casa Blanca.

🚨BREAKING | Toni #Kroos will retire at the end of this season! He will finish his career after the Euro. No new contract with Real Madrid. Legend. @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/rnbTHvPC2O — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 21, 2024

Ancelotti: «Kroos smetterà solo quando si sentirà sceso di livello»

Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Real Madrid-Siviglia.

Il futuro di Kroos e il suo ritorno in nazionale

«Tutti sono concentrati su questa stagione. In futuro? Nessuno può saperlo. Penso che sia una persona molto responsabile e che abbia un’idea molto chiara di quello che sarà il suo futuro. Vuole fermarsi quando vedrà che il suo livello è sceso… quindi in questo senso, io penso che continuerà».

Il ritorno in Nazionale: «A marzo giocherò con la Germania, me lo ha chiesto il ct»

Toni Kroos aveva detto addio alla sua Germania nell’estate del 2021, dopo l’eliminazione dagli Europei dopo gli ottavi di finale persi contro l’Inghilterra. Oggi, su Instagram, annuncia il ritorno in nazionale: A “A marzo giocherò di nuovo con la Germania. Perché? Me l’ha chiesto il ct, sono in forma e sono sicuro che agli Europei possiamo fare bene, molto di più di quanto la maggior parte delle persone credano in questo momento“.

In carriera con la maglia della Germania addosso ha totalizzato 106 presenze e segnato 17 gol e ha anche vinto il Mondiale del 2014.

“Gente, la faccio breve e indolore: a marzo giocherò di nuovo per la Germania. Perché? Siccome me l’ha chiesto l’allenatore, sono in condizione e sono sicuro che con la squadra possiamo fare bene ai Campionati Europei, è possibile fare molto di più di quanto la maggior parte delle persone crede in questo momento!”

