Gazzetta: Koulibaly è fra i più forti difensori al mondo, ma Kim è più funzionale al gioco del Napoli

La Gazzetta dello Sport mette a confronto Kalidou Koulibaly e il difensore che il Napoli ha comprato in estate per sostituirlo: Kim. Il giudizio è il seguente: Koulibaly sarà sicuramente tra i più forti difensori del mondo, ma Kim è più funzionale al gioco del Napoli.

I paragoni sono sempre antipatici e Kalidou Koulibaly rimane una pagina di storia importante del Napoli. Se il senegalese è indiscutibile come classe pura, certi interventi apparentemente goffi di Kim sanno di un calcio un po’ antico, romantico, ma che entusiasma tantissimo i tifosi. Per i napoletani il sudcoreano è il nuovo Bruscolotti, il difensore simbolo del primo scudetto. Uno non di tecnica raffinata ma concreto e difficilmente superabile in marcatura. Ecco, Kim tecnicamente non è nemmeno male – e quando “esce” palla al piede guadagnando campo sa dimostrarlo – e la sua efficacia difensiva, sia in elevazione, sia palla a terra dà il senso dell’insuperabile. Una sensazione che non è solo dei tifosi, che lo adorano, ma anche degli avversari che si sentono quasi impotenti di fronte al colosso di Tongyeong, città di mare della Corea del Sud. Insomma Koulibaly oggi è fra i più forti difensori al mondo, ma per certi versi pensiamo che Kim sia più funzionale al sistema di gioco del Napoli. Che Spalletti ha impostato con marcature più a uomo nella fase difensiva.