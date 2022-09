Galtier: «Fabian? Ha avuto una preparazione frustrata. In porta il titolare è Donnarumma»

L’allenatore del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brest. Ha chiarito la situazione di Keylor Navas e Gigi Donnarumma.

“Non ci sarà alcun turnover, non sono quel tipo di allenatore. Spesso dimentichiamo che Donnarumma è un giovane portiere. Abbiamo notato che ha sbagliato un’uscita ma preferisco ricordare le due parate decisive che ha fatto, due parate molto difficili da fare. Ne ho parlato con lui, voglio un portiere che esca sui calci piazzati, con presenza. Non voglio che questo errore lo trattenga da ciò che voglio vedere da lui”.

Serva turnover contro il Brest?

“Non mi piace molto il termine turn-over. Ha bisogno di freschezza. Ho una forza lavoro di qualità. Alcuni giocatori, come Ruiz o Soler, non hanno rendimento perché si sono uniti a noi in ritardo. Domani non saranno gli undici di mercoledì prossimo, né quelli di Haifa contro la Juventus. Bisogna ruotare per gestire gli stati fisici e assicurarsi che tutti siano coinvolti”.