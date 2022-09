Galtier: «Allegri? Ha la malizia degli allenatori italiani. Juve difficile da battere»

Il tecnico del Psg in conferenza prima dell’esordio in Champions: « È un peccato che Di Maria non ci sia»

Il tecnico del Psg Galtier ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Psg Juve, sfida valida per la prima giornata dei gironi di Champions League

Il Psg è favorito in Champions

«No, non sarebbe giusto nei confronti delle altre squadre. Ogni anno ci sono otto/nove formazioni in grado potenzialmente di vincere la Champions. Alcune delle favorite non arrivano alla fine, ci sono poi delle sorprese e anche scenari con grandi risvolti emotivi. Il club vuole vincere, ma non penso di dire che siamo i favoriti».

Cosa teme della Juve

«È una squadra con molta esperienza, un allenatore che conosce bene la competizione. Una squadra difficile da battere, si dice sia in difficoltà, ma è difficile da gestire, creare occasioni e battere l’intensità di questi giocatori. La Juve è molto forte sulle transizioni, con giocatori forti, che vanno in profondità, hanno qualità. Anche Vlahovic è forte in questo»

Sulle parole di Allegri che ha detto che l’avversaria che lo preoccupa è il Benfica e non il Psg

«È un uomo molto esperto, molto più di me, ha la malizia che caratterizza gli allenatori italiani, che rispetto moltissimo»

Donnarumma titolare

«Sì, è lui. La gerarchia è così, attualmente. Sono contento delle sue performance, lavora molto. Sono contento di quello che dà alla squadra»

Di Maria out

« È un peccato che non ci sia qui al Parco dei Principi, ha scritto pagine per questo club. Non posso essere felice per il suo infortunio. Ovviamente quando è presente porta esperienza, qualità, ma sono convinto che il giocatore che lo sostituirà sarà di altissimo livello»