Allegri: «Arriverà un mese e mezzo in cui bisogna stringere i denti. Quando capitano le occasioni non puoi sbagliare»

A SkySport: «Il Psg arriva tra tre giorni, vedremo come stiamo, la gara importante è quella col Benfica in casa»

Il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, reduce dall’ennesimo pareggio a Firenze, ha risposto ad alcune domande su Sky Sport sulla prestazione della sua squadra che non è stata apprezzata dai tifosi

La Juve del secondo tempo è calata rispetto a quella del primo tempo?

«Ci sta anche la questione psicologica, l’uscita di Di Maria, qualche giocatore mezzo e mezzo, ha fatto sì che non stiamo stati bravi a ribaltare l’azione nella ripresa però nel primo tempo abbiamo fatto bene e potevamo gestire meglio qualche situazione. Abbiamo preso gol su calcio d’angolo e quando dai alla Fiorentina la possibilità di tornare a vivere, le cose cambiano. Aver portato a casa un risultato positivo a Firenze era importante, ora dobbiamo mettere in condizioni quelli arrivati ora e chi rientra dagli infortuni, poi vedremo Pogba e Chiesa. Arriverà un mese e mezzo in cui bisogna stringere i denti, la cosa che va capita ed è tre volte che ci capita, quando ti capitano le occasioni per azzannare gli avversari non puoi sbagliare»