Daspo di 2 anni al tifoso della Fiorentina che contro la Juve inneggiava all’Heysel  

Sulla Nazione. Si era presentato al Franchi con maglia e sciarpa del Liverpool, “in onore” della strage del 1985. La Questura di Firenze lo punisce

Era andato a vedere la Fiorentina giocare contro la Juventus, al Franchi, indossando la maglia del Liverpool, per “ricordare” la strage dell’Heysel. La Questura di Firenze lo ha punito con un Daspo di 2 anni. Lo scrive La Nazione.

Nel corso della partita di sabato scorso, il tifoso viola si era avvicinato al settore ospite, dove erano i tifosi bianconeri, indossando sciarpa e maglietta del Liverpool. Chissà cosa aveva in mente, quali pensieri malati possano spingere una persona a voler esibire un simbolo di morte e disperazione. Di fatto, ora non potrà assistere alle partite della Fiorentina o avvicinarsi allo stadio per 2 anni.