CorSport: questo Napoli ha potenzialità e opzioni infinite

Lo dimostrano i due gol arrivati dalla panchina, di Raspadori e Ndombele, ma anche il rendimento di chi, come Matteo Politano, non è tra i titolari ma non soffre la concorrenza

Lo scrive Roberto Maida sul Corriere dello Sport a proposito della partita vinta dalla squadra di Spalletti 3-0 contro i Rangers.

“È una squadra, questa, dalle potenzialità e dalle opzioni infinite. Lo dimostrano i due gol arrivati dalla panchina, di Raspadori e Ndombele, ma anche il rendimento di chi, come Matteo Politano, non ha il posto fisso tra i titolari. Eppure non soffre la concorrenza. Semmai la converte a suo vantaggio. Sono i concetti basilari per arrivare lontano”.