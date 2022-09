CorSport: Milan, Theo Hernandez rischia di saltare anche Chelsea e Juve

L’infortunio rimediato da Theo Hernandez contro il Napoli è più grave del previsto: Stiramento all’adduttore destro. Ieri il laterale sinistro francese ha lasciato il ritiro della Nazionale francese. Salterà sicuramente l’Empoli, ma sono a rischio anche i big match con il Chelsea e la Juve.

“La sosta di campionato, dà certamente una mano a Pioli, ma non ci sono certezze che il mancino francese, prontamente rientrato a Milano, possa rimettersi a disposizione nel giro di una quindicina di giorni. Le possibilità di recupero saranno più chiare la prossima settimana, dopo i nuovi controlli a cui il giocatore sarà sottoposto”.

“Alla ripresa, il Diavolo è atteso dalla trasferta ad Empoli. E si può già dare per scontata l’assenza di Theo. Subito dopo, però, nello spazio di soli 7 giorni, il Milan avrà il doppio confronto in Champions contro il Chelsea, in mezzo al quale ci sarà il big-match con la Juventus. La speranza, dunque, è che il terzino rossonero riesca a recuperare almeno per una di queste tre gare. Evidentemente, è una situazione non semplice. Perché non è il caso di correre rischi, con il pericolo di andare incontro ad uno stop ancora più lungo. Ma anche perché si tratta di sfide importanti e soprattutto ravvicinate”.