Theo Hernandez, stiramento all’adduttore. Il terzino sinistro del Milan lascia il ritiro della Francia

Ha giocato sul dolore nel finale della partita col Napoli. Il francese sarà ricontrollato tra una settimana

Non è certamente sfuggito agli osservatori più attenti che nel finale di Milan-Napoli, Theo Hernandez si toccava continuamente la coscia destra, pur rifiutando a più riprese di lasciare il campo. Ebbene, il laterale sinistro francese si è sottoposto oggi agli esami strumentali che hanno evidenziato uno stiramento del lungo adduttore destro. Ovviamente, Theo non prenderà parte alle partite della Francia di Dechamps. Il calciatore – così fa sapere MilanNews – verrà ricontrollato fra una settimana.

Escluse, invece, lesioni muscolari per lo stop dell’altro terzino del Milan, Davide Calabria, che comunque Mancini non aveva selezionato per le due partite di Nations League.