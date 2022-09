Caressa tesse le lodi di Meret: «Che reazione. La personalità ora viene fuori e deriva dalla sua tranquillità»

«Gli è stata imputata una certa timidezza perché quando prende gol non è uno di quelli che se la prende coi compagni. Io non penso che sia un limite»

Il giornalista di Sky Fabio Caressa, nel consueto appuntamento con la sua “top 11” della giornata di Serie A, dedica un lungo approfondimento video ad Alex Meret, tra gli indiscussi protagonisti di Milan-Napoli.

«Meret: che grande reazione, con la sua semplicità. Secondo Marchegiani, Meret è il portiere tecnicamente il più forte d’Italia. Gli è stata imputata una certa timidezza nel modo di parlare in campo. Non è uno di quei portieri che quando la squadra prende gol si alza e si arrabbia con gli altri. Somatizza, magari. Accetta anche il suo errore e non se la prende coi compagni. Io non penso che questo possa essere un limite, però. Meret è un portiere arrivato giovane a Napoli, che ha avuto sempre concorrenza: se sei giovane e hai tanta concorrenza è difficile crearsi una propria personalità forte. È più facile magari, in certi casi, andare un po’ in difficoltà sulle proprie certezze, sulla propria forza intrinseca, sulla capacità di incidere».