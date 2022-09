Anguissa: «Non è cambiato il mio modo di giocare, oggi ho più feeling con i compagni»

Conferenza stampa di Anguissa alla vigilia di Rangers-Napoli:

Sì sarà una partita molto difficile, ma siamo qui per vincere. Sono una buona squadra, loro giocano in casa. Dobbiamo essere concentrati.

Contro il Liverpool una delle tue migliori gare in carriera?

È stata la mia prima partita in Champions, sono stato molto contento, ho giocato molto bene. È stato molto importante per me e per la squadra. Quando la squadra giocano bene, anche io gioco bene.

È cambiato qualcosa rispetto allo scorso anno nella tua partecipazione alla fase offensiva?

Continuo a giocare come la scorsa stagione, non ho cambiato niente. L’anno scorso dovevo segnare di più. Oggi ho più fiducia, ho più feeling con i compagni, con l’allenatore. Non credo di aver cambiato molte cose. Il mio primo compito non è segnare, devo fare il mio lavoro, segnare non è la cosa più importante. So che posso segnare ma ci sono gli attaccanti.