Allegri, tifosi Juve: “Vogliamo l’esonero di quella capra in panchina”

Dopo l’ennesima sconfitta dei Allegri torna a spopolare sui social #Allegriout ad opera dei tifosi stanchi delle prestazioni negative della Juve

Nuova prestazione deludente, per non dire bruttissima, della Juventus che perde anche contro il Monza e la situazione in panchina di Massimiliano Allegri è sempre più difficile. La situazione non era positiva già prima di scendere in campo, basta vedere la contestazione dei tifosi prima del fischio d’inizio, che è stata sedata da Danilo.

Ma dopo la prestazione di questo pomeriggio, mentre si attende di capire se e quali saranno le decisioni della dirigenza per porre argine a questo momento di crisi, sui social è tornato a spopolare #Allegriout

NOI JUVENTINI VOGLIAMO L’ESONERO DI QUELLA CAPRA IN PANCHINA. ORA PIÙ CHE MAI #ALLEGRIOUT. RIDIAMO DIGNITÁ ALLA JUVENTUS, ORA BASTA.#MonzaJuventus — Mombli 🤴 (@Momblrestiarzio) September 18, 2022

Quello che vogliamo tutti i juventini , compresi i giocatori entro la prossima ora ! #jvtblive #AllegriOut #MonzaJuve pic.twitter.com/7fp8uaucfT — Ninooo (@Ninomauger) September 18, 2022

tutti gli juventini quando manderanno via #AllegriOut pic.twitter.com/5qlrdyBv8a — chili supremacy in F1 (@assilemamore) September 18, 2022

#AllegriOut #MonzaJuve

BASTAAAAA!

DIMETTITI

CON LA TUA INCOMPETENZA, ARROGANZA E TESTARDAGGINE STAI DISTRUGGENDO LA JUVE — Nick72🎸 (@nickjerseyboy) September 18, 2022

Il punto più basso della storia della juve,dominati per 90 minuti dal Monza, alla sua prima vittoria in serie A, basta ci vuole rispetto per noi tifosi, subito le dimissioni se ha un minimo di palle, o pensa solo ai soldi #MonzaJuve #AllegriOut — Marco⚪⚫ (@untiltheend1897) September 18, 2022