A soli 31 anni Allan va a giocare all’Al-Wahda, negli Emirati Arabi

Nel 2019 il Psg offrì 70 milioni per lui. De Laurentiis inspiegabilmente si oppose. Poi l’ammutinamento, l’Everton (per 24 milioni) e ora l’addio alla Premier

Allan si trasferisce negli Emirati Arabi. Giocherà all’Al-Wahda, una società di Abu Dhabi. Per l’ex centrocampista del Napoli è una decisione che assume i contorni di una scelta di vita. Nel 2018 il Psg offrì 70 milioni per lui e inspiegabilmente De Laurentiis si oppose. Poi, le note vicende che ne hanno almeno in parte condizionato l’ascesa: la permanenza a Napoli, il ruolo chiave nell’ammutinamento, l’addio direzione Everton con Carlo Ancelotti in panchina. Ora, a soli 31 anni, lascia il calcio che conta.

All’Everton è stato centrale con Ancelotti e Benitez. Con Lampard in panchina aveva perso di vista il campo. Quest’anno – in queste prime partite – non aveva giocato neanche un minuto in Premier League. Già nell’ultimissima fase della scorsa stagione, l’allenatore dei Toffees aveva cominciato a preferirgli altre opzioni. Dunque, la partenza. E una nuova avventura.