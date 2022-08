Tuchel e la maglia numero 9: «nel club dicono che è maledetta, nessuno la vuole»

Il Guardian riporta le parole del tecnico del Chelsea: «Anche io sono scaramantico, capisco che i giocatori non la scelgano». Una maledizione che risale a Torres

Sul Guardian la “maledizione del 9” al Chelsea. Una maglia che nessuno vuole toccare, come ha detto il tecnico, Thomas Tuchel. Una maledizione che risale ai tempi di Fernando Torres.

Lukaku è stato l’ultimo a vestirla: in 44 presenze, la scorsa stagione, ha segnato solo 15 gol. Prima di tornare all’Inter.

Prima del belga la maglia numero 9 è stata indossata da attaccanti di livello mondiale che non sono stati all’altezza delle aspettative, tra cui Torres, che ha segnato 20 gol in più di 100 presenze in Premier League tra il 2011 e il 2014, Radamel Falcao, Álvaro Morata, Gonzalo Higuaín e Lukaku. Tuchel ha detto:

“È maledetta, la gente mi dice che è maledetta. Non c’è una grande richiesta per il numero 9. I giocatori a volte vogliono cambiare numero ma, sorprendentemente, nessuno vuole toccarlo. Tutti quelli che sono nel club da più tempo di me mi dicono: ‘Ah, sai, come se avere il 9 volesse dire non segnare’. Quindi ora nessuno vuole toccare la numero 9″.

Tuchel stesso ha ammesso di capire la situazione.

“Anche io sono scaramantico, posso capire perché i giocatori magari non lo toccano e hanno altre preferenze”.