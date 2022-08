Spalletti: «Se arriva una società che ti offre 100 milioni per un calciatore è difficile rinunciare»

A Dazn: «Rosa migliore dell’anno scorso? Non direi, sono andati via tot calciatori e sono arrivati ragazzi simili, sicuramente con più stimoli. Arriva Ronaldo? Non ho tempo per pensare a queste cose»

Il tecnico del napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della sfida pareggiata contro la Fiorentina

Se è successo qualcosa con i tifosi viola?

«Parliamo della partita, si sa che a Firenze dietro la panchina offendono dall’inizio alla fine con dei bambini vicino. È una maleducazione incredibile, sono maleducati professionisti»

Partita complicata

«Palle lunghe ne abbiamo giocate tantissime, ma lui non riesce a gestire la palla addosso, perché la Fiorentina veniva a fare uomo contro uomo. Per cui si è cercato di liberare con la qualità qualcuno, ma siamo stati poco bravi a farlo. Abbiamo perso diversi duelli e molti palloni così»

Kvara ha sofferto la marcatura

«Ha giocato sotto il livello, si è intestardito nel portare palla e ha subito un po’ di fatica e di fisicità in alcuni momenti»

Raspadori vicino a Osimhen può fare ala differenza?

«Cambia sicuramente qualcosa. Raspadori oggi è entrato bene, ha creato un movimento che ci permettesse di trovare libero Osimhen. È stato sfortunato in un paio di occasioni, ma poi la palla che gli ha dato Politano era molto interessante ma non è riuscito a calciarla forte»

Suggestione Cristiano Ronaldo

«Non ho tempo per pensare ad altre cose perché si gioca spesso e ci si Alena tutti i giorni, perché ho una squadra da far carburare ancora. Il Napoli pensa a qualsiasi situazione riguardi i nostri calciatori, da quando sono arrivato sono sempre tutti sul mercato. Penso che se arriva una società e ti offre 100 milioni per un calciatore è difficile rinunciare»

Sulla rosa di quest’anno, siete messi meglio dell’anno scorso?

«Non direi. Sono andati via tot giocatori e sono arrivati gli stessi calciatori, con più stimoli sicuramente e sicuramente dal mio punto di vista questo è stimolante, ma è andato via Petagna ed è arrivato Simeone, è andato via Mertens ed è arrivato Raspadori. È andato via Fabian Ruiz ed è venuto Ndombelè, Insigne ed è venuto Kvara. Abbiamo proprio gli stessi tali e quali»