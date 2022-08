Spalletti: «Perso troppe palle e sbagliato movimenti in attacco. Kvara? Ora ve ne siete accorti»

A Radio Kiss Kiss Napoli: «Sono abbastanza soddisfatto. Meret bene ma vogliamo due giocatori in ogni ruolo. Non mi piace prendere gol, la sicurezza difensiva è la base per una squadra»

Luciano Spalletti parla a Radio Kiss Kiss Napoli dopo Napoli-Girona 3-1

«Sono abbastanza soddisfatto. Siamo entrati forte in campo, pressato bene, poi non siamo stati limpidi nella pulizia del possesso palla, abbiamo sbagliato passaggi facili e questo ha determinato che abbiamo dovuto fare più fatica per ripressare o fare corse dispendiose perché non abbiamo gestito bene la palla.

Stasera abbiamo anche sbagliato movimenti abbastanza facili in situazioni che ce lo permettevano. Abbiamo preso qualche ripartenza ma quando si va a pressare così forte, lì dobbiamo andare a ragionare. E scegliere cosa fare.

Non mi piace prendere gol. Bisogna fare attenzione, da lì poi diventa una difesa più sicura, i calciatori assumono più autostima nella fase difensiva, nell’uomo contro uomo, nel saper andare a costruire bene l’azione. Nelle partite precedenti lo avevamo perso per colpa nostra il gol, stasera loro hanno fatto un gol di qualità.

Kvara ha queste potenzialità, punta l’uomo, è tecnico, riesce a uscire da situazione quando nessuno se lo aspetta. Noi lo sapevamo, mi fa piacere che ve ne siete accorti.

Per il 15 agosto bisogna lavorare sulla squadra corta e unita sempre, nel non allungarsi quasi mai, nel non concedere palle sulla via di mezzo, aumentando un pochino di fiato. Stasera siamo arrivati fino al 65-67esimo, c’è da arrivare fino al 90esimo.

Miglior difesa lo scorso anno? Per avere sicurezza di squadra, la base è la solidità difensiva.

Il portiere. Meret stasera ha fatto due buoni importanti, delle uscite. L’altra volta gli si poteva dir qualcosa, stasera è stato benissimo in campo. Faremo il doppio ruolo e quindi valuteremo quel che c’è sul mercato.