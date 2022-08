Repubblica: la Juve ha fatto una partita a tratti bellissima ma ha cavato dal buco lo stesso ragno di sempre

Un pareggio stitico che muove impercettibilmente la classifica e nulla risolve. La miglior Juve degli ultimi tempi è rimasta un discorso in sospeso

Su La Repubblica, Emanuele Gamba commenta il pareggio tra Juventus e Roma allo Stadium. Anche se la squadra di Allegri ha giocato un ottimo primo tempo, non è riuscita a portare a casa la vittoria. Il risultato è quello di sempre.

“La Juventus ha fatto una bella partita, in certi momenti persino bellissima, ma ha cavato dal buco lo stesso ragno di quando Vlahovic non tocca un pallone, vale a dire lo stesso pareggio stitico che la classifica la muove impercettibilmente e che nulla risolve, a partire dai dubbi”.

“La Juve ha giocato un primo tempo con i fiocchi”, “la Roma è stata ridotta a un insignificante nulla”. Ma la squadra di Allegri non ha saputo chiudere la partita.

“La miglior Juve da un bel po’ di tempo a questa parte è così rimasta un discorso in sospeso, consentendo alla Roma di sistemare un po’ di cose”.

“La morale della favola? Allegri la sa, eccome: «Non bisogna confondere il bello con l’efficace. E il calcio non si spiega, si gioca». In fondo, non c’è niente da capire”.