Politano: «Vogliamo migliorare il risultato della scorsa stagione»

A Dazn prima di Napoli-Monza: «C’è ancora da lavorare. Raspadori deve solo pensare a divertirsi e dare il meglio di sé»

Prima di scendere in campo al Maradona per la prima in casa contro il Monza, Matteo Politano ha parlato di microfoni di Dazn

Dove potete arrivare?

«Ancora c’è da lavorare perché alcuni calciatori sono arrivati adesso, ma sicuramente vogliamo migliorare il risultato della scorsa stagione»

Consigli per Raspadori?

«Ho parlato con Giacomo, lui è un bravissimo ragazzo e deve pensare a divertirsi e dare il meglio di sé»