La Stampa: se Rabiot ha un contratto di 7 milioni più bonus, è “colpa” della Juve non della madre

Il francese è tornato ad allenarsi come se nulla fosse, com’è giusto che sia. La linea dura sarebbe stata insensata. La Juve conosceva i suoi polli

Rabiot è rientrato alla Juventus come se niente fosse. Lo scrive La Stampa in un bel pezzo di Antonio Barillà. Dal probabile passaggio al Manchester United al ritorno alla partitella alla Continassa.

Finta di nulla ed è giusto così, perché una linea dura, pur da più parti suggerita, appare insensata, non semplicemente discutibile.

La Stampa giustamente ricorda che tra un anno Rabiot sarà libero e che grazie alla sua condizione di parametro zero nell’estate 2019 strappò

una ricca parcella al club bianconero e ottenere per il figlio 7 milioni annui più bonus, impensabili se fosse stato necessario investire anche sul cartellino. Cifre così elevate da trasformarsi in catene, tuttavia liberamente concesse dai dirigenti dell’epoca: prima di prendersela quindi con Rabiot o con la madre, che in fondo fa soltanto i suoi bravi calcoli, meglio riflettere sull’antica operazione e interrogarsi a posteriori sull’opportunità.