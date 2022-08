Il Villarreal insiste per Edison Cavani

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio il club spagnolo è in pressing per strappare il sì dell’ex attaccante di Napoli e Paris Saint-Germain.

Edison Cavani potrebbe aver trovato la sua nuova squadra. Secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato Gianluca di Marzio, l’ex bomber del Napoli infatti potrebbe trasferirsi al Villarreal.

Dopo aver lasciato il Manchster United alla scadenza del contratto, Edinson Cavani è attualmente in cerca di una squadra e si sta allenando in Uruguay per farsi trovare pronto per una nuova avventura.

Il Villarreal ci sta provando per il classe 1987. Il club spagnolo è in pressing per strappare il sì dell’ex attaccante di Napoli e Paris Saint-Germain. L’obiettivo è anticipare la concorrenza.