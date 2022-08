Il Daily Mail: l’Ajax fa il prezzo per Antony, vuole 100 milioni. Lo United sonda le alternative

Secondo il giornale inglese gli altri nomi valutati sono Cody Gakpo del Psv e Aubameyang. Non viene fatto accenno a Victor Osimhen

Prosegue serrata la trattativa tra l’Ajax e il Manchester United per il brasiliano Antony, che continua a chiedere a gran voce (anche pubblicamente) di essere liberato dai lancieri. La novità, riportata dal Daily Mail, è che gli olandesi avrebbero finalmente deciso di fare il prezzo: per vendere Antony chiedono una cifra vicina ai 100 milioni di euro (85 milioni di sterline); lo United, per ora, è fermo a una decina di milioni in meno. L’Ajax – l’ha dichiarato Antony stesso – è preoccupato di non riuscire a trovare in tempo un degno sostituto del brasliano, ed è un altro aspetto che frena la trattativa. Per questo – sempre secondo il Daily Mail – i Red Devils stanno sondando delle alternative: una strada porterebbe a Cody Gakpo del Psv e un’altra all’ex capitano dell’Arsenal e attuale alternativa del Barcellona Pierre Aubameyang.

Il Daily Mail non menziona Osimhen tra le alternative né fa riferimento all’affare che coinvolgerebbe Ronaldo, che – come è ormai noto – può sbloccarsi solo se il Manchester United, su spinta di Mendes, offre 100 milioni (forse di più) per il nigeriano.