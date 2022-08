Di Marzio conferma il Napolista: “Mendes vuole portare Ronaldo a Napoli, la chiave è Osimhen”

Mendes sta cercando la soluzione migliore possibile per poter permettere al suo assistito di non abbandonare la Champions anche per un solo anno

Ronaldo Napoli è possibile. I lettori del Napolista hanno avuto il piacere di conoscere la notizia con qualche giorno d’anticipo (dopo un primo assaggio a luglio), questa sera possono ascoltarlo e leggerlo anche da Gianluca Di Marzio che conferma il piano di Mendes. Ecco cosa scrive sul suo blog. Il tema è: Ronaldo rischia di stare fuori dalla Champions.

Il suo agente Jorge Mendes sta cercando in tutti i modi di evitare questo scenario e sta cercando di piazzare il fenomeno portoghese in una squadra che giochi la Champions quest’anno. Attualmente, ci sta provando anche col Napoli, per cui sono stati ripresi contatti nelle ultime ore dopo una prima chiacchierata a inizio agosto.

Attualmente è vero che il parco attaccanti del Napoli è stato già rinforzato parecchio dalla società, con gli arrivi di Kvaratskhelia, Raspadori e Simeone. Anche per questo, Jorge Mendes potrebbe risolvere la questione portando al Napoli un’offerta importante per un’eventuale cessione di Oshimen. Una possibilità potrebbe essere rappresentata proprio dallo stesso Manchester United, squadra attuale di CR7, che potrebbe prendere il nigeriano per sostituire il portoghese.

Non esiste una trattativa impostata a oggi, ma è arrivato un ulteriore e semplice nuovo contatto relativo a un piano strategico di Mendes e non a una volontà reale del Napoli. Il club punta molto su Osimhen e l’ipotesi potrebbe prendere forma sono in caso di arrivo di un’offerta “in tripla cifra” per l’attaccante nigeriano – offerta che a oggi non è arrivata. Non è semplice vederla arrivare proprio dal Manchester United, che sta già acquistando per cifre elevate un giovane come Antony, brasiliano dell’Ajax. Un interesse concreto per Osimhen, invece, arriva dalla Germania, con il Bayern Monaco che ha visionato parecchio il classe 1998 durante l’anno. Tutto, comunque, attualmente resta nella “suggestione”.

Questa, però, è un’idea di Mendes, che sta cercando la soluzione migliore possibile per poter permettere al suo assistito di non abbandonare la Champions League anche per un solo anno. A oggi solo questo. Un tentativo di Jorge Mendes che, oltre al Napoli, aveva contattato anche il Milan per cercare di attuare lo stesso stratagemma, in quel caso con la cessione non di Osimhen ma di Rafael Leao.

Il Milan, però, non ha mai avuto intenzione di cedere Leao e non ha mai seguito quest’ipotesi di mercato. Napoli e Milan, però, non sono assolutamente gli unici club con cui Mendes ha parlato: tra le varie ipotesi di mercato nate nelle ultime settimane, in giro per l’Europa, ci sono anche squadre come Chelsea, Marsiglia e Sporting Lisbona.