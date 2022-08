Higuaín: «In Europa ho vissuto 15 anni in modo innaturale, ho dovuto ingoiare tanto senza reagire»

Gonzalo Higuain ha rilasciato un’intervista ai canali spagnoli della MLS. Ha raccontato il suo arrivo negli Stati Uniti.

“Il mio arrivo qui è stato semplice. La mia voglia di stare in Europa si era esaurita. In quella bolla, in quella pressione costante. Ero nell’occhio del ciclone per tutto quello che facevo. Venire qui significava essere meno esposto, vicino all’Argentina, anche il fuso orario era buono e la città è meravigliosa. Quindi sono felice”.

In Europa ha subito tanto, dice.

“Quando si arriva a giocare a un livello così alto, d’élite, il proprio comportamento diventa innaturale. Devi sopportare le cose che ti dicono per strada e non puoi reagire perché ti registrano. Ho dovuto vivere 15 anni della mia vita in modo innaturale, ingoiare molte cose senza reagire. Devi giudicare le persone che fanno davvero le cose sbagliate, non se perdi o vinci una partita o se commetti un errore o se fai un gol. Ora mi godo tutto. La mia famiglia, mia moglie e mia figlia, mi godo le cose che prima non potevo godermi e senza essere sotto l’occhio del ciclone. Questo è uno dei momenti più felici in cui ho apprezzato la mia carriera”.

Conclude: