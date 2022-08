Gazzetta: il Napoli ha rifatto la squadra con un saldo di 38 milioni e tagliandone 30 di ingaggi

De Laurentiis è ripartito con una strategia precisa e sostenibile. A parte la situazione portiere, ancora in ballo, il club ha raggiunto tutti i suoi obiettivi

La Gazzetta fa i conti in tasca al Napoli. Ha speso (compreso Raspadori se dovesse arrivare) 78,5 milioni e ne ha incassati 40,5. Fin qui ha preso otto giocatori di cui uno (Sirigu) svincolato: Kvara, Kim, Ostigard, Olivera, Sirigu appunto, Simeone, Ndombele e Raspadori (che non è ancora ufficiale).

Scrive Maurizio Nicita:

Il Napoli dunque è ripartito con una strategia precisa e sostenibile, sotto il profilo finanziario. A parte la situazione portiere, ancora in ballo, il club ha raggiunto tutti i suoi obiettivi.

De Laurentiis sta portando avanti il suo progetto e al di là di romanticismo e nostalgie che non appartengono al personaggio – prendere Raspadori al posto di Mertens è operazione lungimirante e anche tecnicamente coerente. I 10 milioni spesi per Kvaratskhelia stanno già emergendo come un affarone. Se poi si tirano le somme – vedi grafico – sono stati sostituiti 8 giocatori con un saldo sui cartellini di -38,5 milioni di euro (che scendono a 13,5 visto che Raspadori oggi costa solo 5 milioni a bilancio). E sul piano del molte ingaggi c’è un taglio netto di oltre 20 milioni, che diventano 30 se valutiamo che nell’estate scorsa c’era anche Manolas. I conti tornano. Obiettivi raggiunti. Ora la parola al campo, ma i presupposti sono più che interessanti.