Galtier: «Ad oggi Navas e Paredes sono ancora calciatori del Psg, col Monaco saranno convocati»

Il portiere non ha ancora trovato l’accordo coi francesi per la buonuscita necessaria per l’approdo a Napoli. Paredes è in orbita Juve ma non è fatta

Keylor Navas è in orbita Napoli, Leandro Paredes sembra vicinissimo alla Juventus. Eppure, ad oggi, non ci sono gli accordi definitivi. Il costaricano non riesce a trovare l’accordo col Psg per la una ricca buonuscita che gli permetterebbe l’accordo col Napoli; l’argentino, invece, aspetta che i bianconeri sferrino l’assalto decisivo. Intanto, sulle loro situazioni è intervenuto l’allenatore del Psg Galtier.

«Keylor Navas, ad oggi, è un calciatore del Paris Saint Germain, così come Paredes, dunque saranno entrambi convocati per la partita contro il Monaco»