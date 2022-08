CorSport: Navas non rinuncia alla buonuscita dal Psg, il Napoli è costretto ad aspettare

Secondo il Corriere dello Sport i tempi della trattativa tra Napoli e Psg per Fabian e Navas sono già scanditi: lo spagnolo partirà per la Francia entro domenica, Keylor sarà del Napoli la prossima settimana.

“L’operazione Fabian dal Napoli al Psg dovrebbe essere definita prima dell’operazione Navas dal Psg al Napoli. Per la precisione: entro domenica la prima e la prossima settimana l’ingaggio di Keylor ”.

Il Psg deve ultimare le cessioni per fare spazio a Fabian, ma il Napoli è sereno.

“Mentre qualche pensiero in più lo desta la soluzione della storia tra il Gato e i francesi: le riunioni relative alla famigerata buonuscita sono andate in scena anche ieri e la posizione di Navas è sempre la stessa. Ovviamente, verrebbe da dire: di rinunciare ai 18 milioni di euro del suo ingaggio fino al 2024, a 35 anni compiuti, non se ne parla. Macché. E così il Napoli è costretto ad aspettare: bonus, formula e ingaggio sono strettamente legati a questo accordo”.