È fatta per Ndombele al Napoli, tra oggi e domani visite mediche e firma

Il Napoli piazza un colpo importante. Spalletti potrà contare su un centrocampista versatile, tecnico, non solo un frangiflutti e che ha giocato la Champions

Il Napoli ha piazzato un colpo importante nel mercato estivo. Ha chiuso la trattativa col francese Ndombele del Tottenham. La formula è quella utilizzata anche lo scorso anno con Anguissa: prestito irrisorio, diritto di riscatto a una cifra elevata (tra i 25 e i 30 milioni, Anguissa era 15) e importante partecipazione del club londinese al pagamento dello stipendio.

È un colpo importante per il Napoli. De Laurentiis e Giuntoli consegnano un calciatore importante a Luciano Spalletti. Numericamente giocherà al posto di Fabian Ruiz. Ma è un tipo di giocatore diverso. È un centrocampista dotato di buonissima tecnica, veloce, non è solo un frangiflutti anzi. Non è affatto un doppione di Anguissa, per capirci. È giovane, ha 25 anni e ha 17 presenze in Champions tra Lione e Tottenham. Ha anche sette presenza con la Nazionale francese.

Tra oggi e domani visite mediche e firma.