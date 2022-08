Il vento è cambiato, caccia al biglietto per Napoli-Monza

C’erano una volta (pochi giorni fa) le contestazioni a De Laurentiis, la città tappezzata di striscioni, i fischi a Dimaro. Sembra passata un’era geologica. Il numero di contestatori si è drasticamente ridotto e tutte le teorie sul distacco tra la città e la squadra si sono sgretolate nel giro di qualche ora. Al momento Napoli-Monza potrà contare su quasi 40mila spettatori ma c’è ancora un giorno e mezzo di prevendita. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

La prevendita che andava a rilento ha subito una improvvisa accelerata negli ultimi giorni, in poco tempo sono andati a ruba i biglietti di Curve e Distinti, la previsione per oggi è di circa quarantamila presenze ma è una indicazione relativa, forse presto anacronistica, perché a due giorni dalla partita – e con la società che ha aperto anche gli anelli inferiori dei due settori sold out – la caccia al biglietto potrebbe incrementarsi e al Maradona si potrà addirittura sfiorare il pienone.

In città è esploso l’entusiasmo e in poco tempo sono andati a ruba gli anelli superiori di Curve e Distinti. Per questo la società ha fatto partire da poche ore la prevendita anche per i settori inferiori con richiesta altissima al pari delle Tribune: Posillipo e Nisida quasi esaurite. In crescita anche il flusso degli abbonamenti che dall’8 agosto sono aperti a tutti i tifosi dopo la prelazione per i vecchi fedelissimi.