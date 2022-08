Corsport: Spalletti sembrava Mazzarri o Sarri, brucia ancora la contestazione dello scorso anno

Non è passato inosservato al Corriere dello Sport Spalletti in modalità pompiere al Corriere dello Sport

Ci è parsa eccessiva la modalità da pompiere adottata ieri dall’allenatore del Napoli in conferenza stampa. Non ci aspettavamo trionfalismi, né spacconate. Ma nemmeno di trovarci di fronte il clone comunicativo di Mazzarri o di Sarri. Per noi Spalletti è e sarà sempre il padre della frase iconica «lamentarsi è da sfigati».

La frase «siamo gli stessi di prima ma con meno esperienza, meno presenze in Champions, meno personalità» equivale a un bel po’ di mani avanti. Così come (…) «Altri hanno fatto investimenti anche per vincere subito».