Bargiggia: «Di Maria è un vuoto a perdere, i veri affari sono del Napoli: Kim e Kvara»

A “1 Football Club”: «Tutti dovrebbero copiare il modello Napoli sul mercato. Spalletti? Alcune scelte a gara in corso vanno bene per arrivare in Champions, non per lo scudetto»

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, storico giornalista di Mediaset ed esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.

“Per quello che abbiamo visto, il Napoli è una seria candidata allo Scudetto; ad oggi vedo vincente più il Napoli che la Juventus. Questa chiave di lettura passa attraverso il calciomercato: tutti dovrebbero copiare il modello azzurro, anziché buttare via soldi. Quanto ha investito il Napoli sul mercato? Circa novanta milioni. Cinquanta sono entrati dalla Champions, quaranta più cinque di bonus dal Chelsea per Koulibaly e quattro dall’Empoli per Luperto. A fine mercato si sbloccherà anche qualche cessione a centrocampo, per cui mi sa che il calciomercato azzurro si chiuderà in attivo. L’emblema del gran lavoro fatto è Kvaratskhelia più di Kim: parliamo comunque di due acquisti azzeccati in un calciomercato pressoché perfetto. Sarà perfetto se arriverà il portiere. La Juve, ad esempio, con Di Maria ha fatto un vuoto a perdere, visto che l’anno prossimo andrà via. Kvara, ad esempio, è costato circa dodici milioni, con un ingaggio lordo inferiore ai due milioni di euro. Chi ha lavorato bene: Juve o Napoli? Risposta scontata. I partenopei devono augurarsi solo che Spalletti si scrolli di dosso alcuni errori che hanno accompagnato la sua carriera. Più che errori, parlo di freni. Alcune scelte a gara in corso vanno bene per arrivare in Champions, non per vincere lo Scudetto”.